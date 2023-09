„Vitalum“ in Duisburg Richtfest für Deutschlands erstes Primärversorgungszentrum

Die Zahl der Hausärzte geht zurück, Krankenhäuser geraten aufgrund ihrer Unterfinanzierung in Turbulenzen, Termine bei Fachärzten sind erst in einigen Monaten zu bekommen: Im deutschen Gesundheitswesen knirscht es gewaltig. Betroffen sind vor allem ländliche und strukturschwache Regionen – und dort vor allem ältere Menschen, die in der Regel nicht nur ein Zipperlein haben, sondern oftmals gleich eine Vielzahl von Beschwerden haben. Die erfordern gerade von wenig mobilen Menschen lange Wege.