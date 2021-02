Rund 50 Fälle im Februar : Virus-Mutationen breiten sich in Duisburg aus

Duisburg Ingsesamt 50 Fälle der Virus-Mutationen wurden bislang in Duisburg erfasst – bei den meisten davon handelt es sich um die britische Variante B.1.1.7. Die Zahlen sind in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Im Labor wird mittlerweile jede Probe auf Mutanten untersucht.

(atrie) Die Virusmutation B.1.1.7 verbreitet sich in Duisburg weiter. Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt, waren bis Mittwochabend bereits 46 Fälle mit der britischen Mutante in der Stadt erfasst. Anfang Februar waren es noch fünf Fälle gewesen. Zudem konnten vier Fälle der Mutation B.1.351 aus Südafrika in Duisburg festgestellt werden. Die Infizierten befinden sich in Quarantäne. „Reiserückkehrer gab es unter den positiv Getesteten nicht, ebenso keine Bewohner aus Pflegeeinrichtungen“, sagt Stadtsprecher Peter Hilbrands. Ein Infizierter wird derzeit im Krankenhaus behandelt. In den vergangenen sieben Tagen ist in Duisburg die Zahl der Infizierten, bei denen die neuen Coronavirus-Varianten festgestellt wurde, stark gestiegen. Allein seit dem 4. Februar sind 35 Fälle hinzugekommen. Mittlerweile wird in Duisburg jede Probe auf die verschiedenen Mutanten getestet.