Verstöße gegen die Corona-Regeln : Stadt Duisburg schließt Biergarten-Disco

Rheinhausen Die Duisburger Stadtverwaltung hat den Biergartenbetrieb der Villa Rheinperle in Rheinhausen nach einer Kontrolle des Ordnungsamts am vergangenen Wochenende vorerst untersagt. Videos im Netz zeigen Gäste, die zu lauter Musik auf Bierbänken und zwischen den Tischen tanzen.

Die Duisburger Stadtverwaltung hat nach einer Beschwerde den Biergarten der Villa Rheinperle voerst bis auf Weiteres dicht gemacht. Das teilte die Verwaltung am Donnerstagabend mit. Hintergrund sind Kontrollen des Ordnungsamtes am vergangenen Wochenende. Anlass dafür waren unter anderem Videos in den Sozialen Netzwerken, auf denen zu sehen ist, wie die Gäste des Biergartens in den Abendstunden zu lauter Musik auf Bierbänken und zwischen den Tischen tanzten.