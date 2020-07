Neues Security-Konzept für den „Biergarten 2.1“ : Wie in der Villa Rheinperle jetzt gefeiert werden darf

Die Villa Rheinperle in Duisburg. Foto: Villa Rheinperle

Friemersheim Nachdem die Stadt am vergangenen Wochenende den „Biergarten 2.0“ an der „Villa Rheinperle“ nach Verstößen gegen den Coronaschutz, inbesondere das Abstandsgebot, geschlossen hatte, soll dort an diesem Wochenende wieder gefeiert werden.

Die Stadt Duisburg hat das neue Betriebskonzept der Villa Rheinperle genehmigt, teilte Stadtsprecher Jörn Esser am Freitag mit. In diesem Konzept seien insbesondere Maßnahmen verankert, die die Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und Infektionsschutzstandards für die Innen- und Außengastronomie nach der Coronaschutzverordnung sicherstellten.

Um die Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, würden dort künftig jedoch keine Tanzveranstaltungen oder Partys stattfinden.Im Biergarten der „Villa Rheinperle“ werde ein professioneller Sicherheitsdienst eingesetzt, der vor dem Betrieb die Abstandsregelungen in Warteschlangen und im Biergarten insbesondere den Aufenthalt der Gäste an den zugewiesenen Tischen und Bänken überwachen und durchsetzen soll. Dies werde durch „bauliche Maßnahmen“ um die Tische und Bänke herum unterstützt.

Die Gäste würden lediglich für den Gang zu den Toiletten ihre Plätze verlassen, so die Stadt. Die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken erfolge ausschließlich über Servicekräfte an den Tischen. Darüber hinaus werde ein neues Musik- und Lautstärkekonzept dafür sorgen, dass die Gäste nicht mehr wie bisher den Eindruck gewinnen, sich in einem „discoähnlichen Betrieb“ aufzuhalten.

Die Stadt Duisburg werde die Umsetzung und Einhaltung des Konzepts begleiten und später durch unangekündigte Kontrollen überprüfen.

Die Betreiber hatten wie berichtet schon in der Vergangenheit betont, die Regeln einzuhalten. Es habe allenfalls einzelne Verstöße gegeben. Die Schließung sei letztlich nur auf die Beschwerde einer einzelnen DJane zurückgegangen. Es habe sich um einen Biergarten mit „Hintergrundmusik“ gehandelt. Den Betrieb des neuen Konzepts nennen die Betreiber nun „Biergarten 2.1“, um den Unterschied auch namentlich kenntlich zu machen.

(mtm)