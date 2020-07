Verstöße gegen Corona-Regeln : Ordnungsamt schließt Villa Rheinperle

Duisburg Die Duisburger Stadtverwaltung hat den Biergartenbetrieb der Villa Rheinperle in Rheinhausen nach einer Kontrolle des Ordnungsamts am vergangenen Wochenende vorerst untersagt. Ein Video im Netz soll Gäste zeigen, die zu lauter Musik auf Bierbänken und zwischen den Tischen tanzen.

Die Duisburger Stadtverwaltung hat den Biergarten der Villa Rheinperle bis auf Weiteres dicht gemacht. Das teilte die Verwaltung am Donnerstagabend mit. Hintergrund sind Kontrollen des Ordnungsamtes am vergangenen Wochenende. Dabei wurden erhebliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. „Das Bedien- und Thekenpersonal missachtete die Mund-Nase-Schutz-Regelung und notwendiges Desinfektionsmittel stand nicht überall zur Verfügung. Zudem tanzten die Gäste trotz eines Verbots zur Musik und feierten“, sagt Stadtsprecher Jörn Esser.

Auf einem Video, das in den Sozialen Netzwerken geteilt wurde, ist zu sehen, wie die Gäste eines Biergartens in den Abendstunden zu lauter Musik auf Bierbänken und zwischen den Tischen tanzen. Im Hintergrund ist zu hören, wie jemand die Gäste bittet, keine Handy-Aufnahmen zu machen. Bislang ist noch unklar, ob dieses Video tätsächlich am vergangenen Wochenende in Rheinhausen aufgenommen wurde. Die Stadt hält es sich derweil noch offen, in dem Fall ein Bußgeld zu verhängen.