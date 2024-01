Feuerwehreinsätze in Duisburg Was bei einem Wohnungsbrand zu tun ist

Duisburg · In Marxloh, in Obermarxloh, in Obermeiderich und in Neudorf hat es kürzlich schwere Wohnungsbrände gegeben – das in kürzester Zeit. Das ist auch für die Feuerwehr Duisburg ungewöhnlich, sagt deren Leiter, Oliver Tittmann, und gibt Tipps, wie man sich im Fall der Fälle am besten verhält.

24.01.2024 , 05:50 Uhr

Im Januar musste die Duisburger Feuerwehr schon einige Male zu großen Einsätzen ausrücken. Foto: Justin Brosch