Prozess um Polizeigewalt und Widerstand : Video gibt den Ausschlag: Freispruch

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung im Amt – der Prozess um einen Vorfall im Juni 2017 in Bruckhausen vor dem Amtsgericht Ruhrort endete am Mittwoch mit einem Freispruch.

Was sich am 25. Juni 2017 an der Reinerstraße in Bruckhausen abspielte, hatte für Schlagzeilen gesorgt: Polizeibeamte hatten vor einem Haus in dem verkehrsberuhigten Bereich einen Wagen entdeckt, der im Parkverbot stand. Es war das Auto von Mehmet K., damals 49 Jahre alt. Als die Polizei ihn aufforderte, seinen Wagen wegzufahren, ahnte noch niemand, wie schnell die Situation eskalieren würde. Am Ende ergab ein Wort das andere, es kam zu Handgreiflichkeiten, in Windeseile hatten sich rund 200 Menschen angesammelt, die den Polizeieinsatz lautstark kritisierten und das Geschehen in zahlreichen Handyvideos aufnahmen, die später im Netz kursierten.