Vortragsreihe in Duisburg : „Duce“, Hitler und andere Wegmarken

Duisburg Die historisch-politische Vortragsreihe „Umwälzungen im europäischen Kulturraum“ wird mit hochkarätigen Referenten in der Duisburger Volkshochschule fortgesetzt.

Die Begriffe „Staatsbürgerkultur“, „Europaorientierung“ und „Völkerverständigung“ muten zwar altbacken an, aber sie treffen besser als der Begriff „Erinnerungskultur“ das, was gemeint ist. Gemeint von der Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, die zusammen mit der Duisburger Volkshochschule und einer großen Veranstaltergemeinschaft die Federführung der Vortragsreihe „Umwälzungen im europäischen Kulturraum seit 1776“ übernommen hat. Im vergangenen Semester ging es dabei um „deutsche“ Themen. Im kommenden Semester geht der Blick über die Landesgrenzen hinaus, nämlich nach Italien und Polen. Die Referenten sind allesamt ausgewiesene Fachleute, zum Teil in der historischen Forschung international bekannt. Die Teilnahme an den Vorträgen, die mal in Präsenz, mal online stattfinden, ist durchweg frei.

Wolfgang Braun möchte in seinem Vortrag am Montag, 5. September, 20 Uhr, zunächst das Handlungskonzept der Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ darstellen und eine Überleitung von den Themen des vergangenen Semesters zum aktuellen Semester schaffen. Braun ist von Anfang an Sprecher der regionalen Gruppe von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, die seit 20 Jahren überparteilich vorbildliche Arbeit in politisch-historisch-gesellschaftlichen Bereichen leistet.

An der Université Fribourg (Schweiz) lehrt Prof. Volker Reinhardt, ein Kenner der italienischen Kulturgeschichte, der unter anderem mit dem Golo-Mann-Preis ausgezeichnet wurde. Reinhardt spricht am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr online über „Italiens Weg in die Moderne“, wobei er jüngste historische Forschungsergebnisse referieren möchte, die belegen sollen, dass die immer wieder behauptete „Rückständigkeit“ des Landes nur eine Erfindung romantischer Poeten oder interessengeleiteter politischer Kreise ist.

Ein Nestor der Geschichtswissenschaft, nämlich der 1935 in Königsberg geborene Prof. Wolfgang Schieder, Emeritus an der Uni Köln, wird am Montag, 24. Oktober, 20 Uhr, online über Mussolini und seinen „Imitator“ Hitler sprechen. Schieder hat wie wohl kein anderer Sozialgeschichtler über die Verbindungslinien zwischen Mussolini und Hitler geforscht. In seiner Studie kommt Schieder zu dem Schluss, dass Hitler der „politische Zauberlehrling“ Mussolinis ist.

In den beiden noch folgenden Vorträgen geht es um unser Nachbarland Polen. Anrzej Michalczyk zeichnet in seinem Vortrag am Montag, 14. November, 20 Uhr, nach, wie sich Polen zu einer Nation entwickelt hat. Unter dem Motto „... noch ist Polen nicht gestorben“ beschreibt Michalczyk die von drei Teilungen geprägte Entwicklung Polens bis 1795 und die Etablierung beziehungsweise Wiedererrichtung des polnischen Staates im Jahr 1918. Michalczyk wurde 1976 in Warschau geboren. Er ist seit 2007 akademischer Rat für Neuere, Neueste und Ostmitteleuropäische Geschichte an der Ruhruniversität Bochum.

Bereits eine Woche später, am Montag, 21. November, 20 Uhr, knüpft Bernhard Hartmann, der übrigens in Duisburg lebt, an den vorherigen Vortrag an. „Polen: eine Nation sucht ihren Weg“, ist sein Vortrag überschrieben. Die zeitliche Strecke, die Hartmann absteckt, ist von politischen Persönlichkeiten geprägt: Von Józef Pilsudski über Wladyslaw Gomulka zu Lech Walesa. Bernhard Hartmann ist Übersetzer literarischer und geisteswissenschaftlicher Texte aus dem Polnischen ins Deutsche. Er studierte Slavistik/Polnistik und Germanistik an den Universitäten Mainz, Wroclaw (Polen), Roskilde (Dänemark), Köln und Potsdam. Hartmann war wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Erfurt, Wien und Bochum. Er wurde mit dem Karl-Dedecius-Preis für deutsche Übersetzer polnischer Literatur ausgezeichnet.