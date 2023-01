VHS Duisburg Diese Kurse stehen im Frühjahr auf dem Programm

Volker Heckner ist froh, dass nach den Corona bedingten Einschränkungen in diesem Semester wieder ein „nicht abgespecktes“ Programm geboten wird. So werden im Frühjahrssemester wieder mehr als 150 Fremdsprachenkurse auf den unterschiedlichen Niveaustufen angeboten. In diesem Semester erstmals Rumänisch für Anfänger. Wer in Duisburg keinen entsprechenden Sprachkurs finden kann, wird vermutlich in den Volkshochschulen Düsseldorf, Oberhausen, Mülheim oder Essen fündig, mit denen die Duisburger VHS kooperiert. Das Thema Gesundheit spielt im aktuellen Programm eine große Rolle. Seit der Pandemie stellt man bei der VHS ein wachsendes Interesse an gesundheitlichen Themen fest. Im Frühjahrssemester werden die Gesundheitsangebote in Buchholz und Großenbaum weiter ausgebaut.