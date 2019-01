Wohnbauprojekt : 6-Seen-Wedau erst im Mai Thema im Rat

Dieses Modell von 6-Seen-Wedau ist im Stadthaus zu sehen. Das Projekt soll innerhalb von zehn Jahren verwirklicht werden. Foto: Uwe Koeppen

Duisburg Eigentlich sollte der Rat der Stadt in der nächsten Sitzung am 25. Februar grünes Licht für das Projekt 6-Seen-Wedau geben. Aufgrund der vielen Einwendungen befasst er sich nun aber erst am 6. Mai mit dem Vorhaben. Derweil läuft bereits die Ausschreibung für das dortige Nahversorgungszentrum.

Einen neuen Stadtteil mit rund 3000 Wohneinheiten für bis zu 10.000 Menschen zu entwickeln – das geht nicht von heute auf morgen. Schließlich sollen auf der 634.000 Quadratmeter (89 Fußballfelder) großen Fläche des ehemaligen Bahngeländes ja auch noch eine Grundschule, zwei Kindertageseinrichtungen, ein Nahversorgungszentrum sowie universitätsnahe Dienstleistungen entstehen. Rund zehn Jahre Entwicklungszeit haben die Beteiligten, die Bahnflächen-Entwicklungs-Gesellschaft (BEG) NRW, die DB Immobilien und die Gebag, dafür kalkuliert.

Wie in solchen Verfahren üblich, waren die Pläne im vergangenen Sommer öffentlich ausgelegt worden. Die Resonanz war gewaltig: Neben den beteiligten Behörden haben mehr als 300 Bürger mehr als 800 Anregungen zu 6-Seen-Wedau eingebracht. Die Verwaltung muss jede einzelne Einwendung gesondert prüfen und abwägen, um der Politik am Ende eine solide Abschätzung vorlegen zu können. Dies war angesichts der Fülle der Äußerungen wohl nicht so schnell machbar wie ursprünglich geplant, so dass sich der Rat der Stadt nun wohl erst in seiner Sitzung am 6. Mai damit befassen wird.

INFO Diese Geschäfte sollen hier entstehen Vollsortimenter (wie zum Beispiel Rewe, Edeka oder Kaufland) mit maximal 2500 Quadratmetern Lebensmitteldiscounter (zum Beispiel Aldi, Lidl, Netto, Penny) mit bis zu 1200 Quadratmetern Lebensmittel-Biomarkt mit höchstens 600 Quadratmetern Getränkemarkt mit maximal 600 Quadratmetern Laden für Feinkost/Obst und Gemüse mit höchstens 100 Quadratmetern Laden für Tabak- und Schreibwaren (höchstens 100 Quadratmeter) Blumenladen (höchstens 100 Quadratmeter) Bäckerei und/oder Metzgerei (maximal 100 Quadratmeter) Geschäft für Textilien (höchstens 200 Quadratmeter)

Dabei sollen bei der Stadt viele Einwendungen eingegangen sein, bei denen zum Teil identische Textbausteine verwendet wurden. Gegner des Projekts wie die „Uferretter“ hatten im Vorfeld dazu aufgerufen, gegen 6-Seen-Wedau zu argumentieren. Mehr als 200 Einwendungen kamen zum Thema Verkehr, vielfach wurde auch moniert, dass der Zugang zum Ufer verbaut werde oder nur elitäre Wohnungen für Besserverdienende entstehen würden. Die Stadt hatte stets dagegen argumentiert, dass das Ufer nicht bebaut, der Grünflächenanteil erhöht und auch an günstigere Wohnungen gedacht wird.

Ungeachtet der Verzögerung hat die Auslobung für Investoren des Nahversorgungszentrums bereits begonnen. Bis zum morgigen Freitag, 11. Januar, können sich Interessenten für das Vorhaben mit einer maximalen Verkaufsfläche von 5500 Quadratmetern noch bewerben. Die neuen Geschäfte (siehe Box) sollen auch aus Wedau und Bissingheim auf kurzem Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Am 15. Januar werden bis zu 15 Bewerber ausgesucht, die dann in eine weitere Bewerbungsstufe aufrücken. Erst Ende Juni soll mit dem aussichtsreichsten Bewerber konkret über den Kauf und die Errichtung des Nahversorgungszentrums verhandelt werden.