23-Jähriger mit Messern und Eisenstangen verletzt : Polizei Duisburg fasst fünf mutmaßliche Angreifer in Rumänien

Polizei Duisburg fasst fünf mutmaßliche Angreifer in Rumänien

Duisburg/Bukarest Die Spur eines schweren Angriffs führte die Polizei Duisburg bis nach Rumänien. Fünf Männer wurden dort festgenommen, weil sie einen 23-Jährigen im August mit Messern und Eisenstangen attackiert haben sollen. Jetzt soll ihnen in Deutschland der Prozess gemacht werden.

Fünf Männer hatten Anfang August in Duisburg mit Messern auf einen 23-Jährigen eingestochen, nun wurden die mutmaßlichen Angreifer im Ausland gefasst. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, wurden die fünf Tatverdächtigen bereits Anfang September in Rumänien festgenommen. Derzeit werden sie von Beamten nach Deutschland überführt, damit ihnen hier der Prozess gemacht werden kann.

Die Männer stehen im Verdacht, einen 23-Jährigen am 12. August auf der Bergstraße in Untermeiderich attackiert zu haben. Die Angreifer sollen dem Tatopfer eine Halskette, sowie ein Armband entrissen haben und geflüchtet sein. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Dies konnte er erst nach einem mehrtägigen Aufenthalt wieder verlassen.