15-jähriger Marvin zwei Jahre vermisst : Tatverdächtiger wurde bereits wegen Kinderpornografie verurteilt

Recklinghausen/Duisburg Über zwei Jahre lang war Marvin vermisst, am Freitag wurde der 15-Jährige zufällig in der Wohnung eines 44-Jährigen aufgefunden. Nun zeigt sich: Der Verdächtige wurde bereits 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt.

„Die Entscheidung, was mit dem Jungen passiert, wird eine ärztliche sein und keine polizeiliche“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Marvin wollte vor zwei Jahren mit einem Freund am Berliner Platz in Oer-Erkenschwick treffen. Um 11.37 Uhr bekamen die Erzieher noch eine WhatsApp-Nachricht von Marvin - seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur. Der seit über zwei Jahren vermisste Jugendliche war am vergangenen Freitag in der Wohnung eines 44-Jährigen in einem Schrank gefunden worden, als Ermittler diese nach Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs durchsuchten. Der 15-Jährige, der ursprünglich aus einer Wohngruppe im benachbarten Oer-Erkenschwick gelebt hatte, wurde zunächst in Gewahrsam genommen und dann in eine Klinik gebracht. Seine Mutter erkannte ihren Sohn dort kaum. „Er wirkt wie ein gebrochener alter Mann auf mich“, sagte die 53-Jährige der „Bams“.