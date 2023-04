Verkehrsplanung in Duisburg Aus für die Osttangente, Straßenbahnen sollen Rhein queren

Die Verkehrspolitik in Duisburg steht offenbar vor einem großen Wandel. Die Stadt stellte jetzt Überlegungen zu einer neuen strategischen Verkehrsplanung vor, die der Rat in seiner Sitzung am 12. Juni beschließen könnte. Kernpunkte sind dabei unter anderem die Anbindung Rheinhausens an das Straßenbahnnetz und der Verzicht auf den Ausbau der Osttangente.