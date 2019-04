Verkehr fließt nun eine Etage tiefer : Stahlbrücke am Marientor in Duisburg wird saniert

Stahlbrücke am Marientor in Duisburg wird saniert

Duisburg Die stählerne Hochbrücke am viel befahrenen Marientorplatz ist bis Jahresende für Reparaturen gesperrt. Der Verkehr fließt eine Etage tiefer.

Seit Mittwoch ist die Stahlhochbrücke am Marientor für den Autoverkehr gesperrt, er fließt nun eine Etage tiefer unter der Brücke. Bis Ende 2019 laufen die Sanierungsarbeiten an der maroden Brücke, die einst nur als Provisorium gebaut wurde und jetzt schon mehr als 40 Jahre auf dem rostigen Buckel hat. Auf und unter der Stahlbrücke wird in den kommenden Monaten gearbeitet. Zunächst wird abgebrochen, erklärt Christian Guntermann, Brückenprojektleiter bei den zuständigen Wirtschaftsbetrieben. Der Asphalt der Fahrbahnen wird abgetragen, die Brückenverbindungsstücke werden ausgebaut und ersetzt und weitere Stahlbauteile, sogenannte Schrammborde, erneuert. Erst nach einer neuen Abdichtung und einem Rostschutz kommt eine neue Fahrbahndecke auf die Brücke.

Guntermann zollt den Stahlbauern von einst, die die Brücke Anfang der 1970er Jahre quasi in Fischertechnik-Manier aus Einzelteilen zusammenschraubten, Respekt. Nur als Provisorium für einige Jahre war die Hochbrücke gedacht, jetzt steht sie schon seit 40 Jahren. Und soll nun nach der Sanierung weitere zehn bis 15 Jahre stehen bleiben. „Wir stellen die Dauerhaftigkeit wieder her, um keine Probleme mit der Standfestigkeit zu bekommen“, erklärt Guntermann. Insgesamt rund zwei Millionen Euro kostet die Sanierung der Brücke. Im kommenden Jahr soll die Rampe wieder einsatzbereit sein.

Was das bedeutet, können Autofahrer schon seit November vergangenen Jahres täglich erleben. Denn seitdem gilt bereits unter der Brücke als Test- und Eingewöhnungsphase die neue Verkehrsführung für die brückenlose Zeit. Jetzt beginnt die ernste Phase, dass die Brücke wirklich gesperrt ist und auch der Rampenverkehr durch den Knotenpunkt fließt. 10.000 Fahrzeuge mehr also. Auch die komplette Ampelschaltung im Straßengeflecht unter der Brücke wurde optimiert, um die zusätzliche Verkehrsflüsse lenken zu können. Wer zum Beispiel von der Plessingstraße/Musfeldstraße in die Heerstraße Richtung Hochfeld abbiegen will, darf dies nicht mehr, sondern muss die große Runde über Marientor- und Werftstraße fahren.