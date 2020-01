Ladenöffnungszeiten in Duisburg : „Der Sonntag ist ein freier Tag für alle Menschen“

Die Automesse „Lack und Chrom“ lockt auch sonntags Tausende in die Innenstadt. Der Einzelhandel profitiert davon. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Verdi und die evangelische Kirche in Duisburg kritisieren das Konzept des Einzelhandelsverbandes für die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2020. Stadtweit gibt es 15 Termine.

Die evangelische Kirche und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi melden hinsichtlich des Konzeptes für die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2020 Bedenken an. Die Bezirksvertretungen, der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Stadt Duisburg werden sich in den kommenden Wochen mit einem entsprechenden Antrag des Einzelhandelsverbandes beschäftigen. Der sieht für das Jahr 2020 stadtweit die Ausrichtung von 15 verkaufsoffenen Sonntagen vor. Neben denen in der Innenstadt soll es unter anderem in Meiderich, Hamborn, Rheinhausen, Homberg und Neumühl zu Sonderöffnungen kommen.

Zu viel, findet man bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die wie schon in den vergangenen Jahren eine Stellungnahme zum Antrag des Einzelhandelsverbandes abgegeben hat. Neben grundsätzlicher Kritik an sonntäglichen Ladenöffnungen finden sich darin ernsthafte Bedenken zu einigen kleineren geplanten Veranstaltungen in verschiedenen Stadtteilen. So sieht Verdi beim sogenannten Maikäferfest in Hamborn, beim geplanten Sonderöffnungstag im August in Neumühl, beim Neumühler Mittelaltermarkt sowie bei der Veranstaltung „Rheinhausen blüht auf“ keine ausreichenden Sachgründe, die eine Sonntagsöffnung rechtfertigen würden. Gewerkschaftssekretär Martin Petig verweist in der Stellungnahme darauf, dass der Gesetzgeber vorschreibe, dass die rahmengebende Veranstaltung Grund für den erwarteten Besucherandrang sein müsse und nicht die sonntägliche Ladenöffnung. Und daran, so schreibt er, habe Verdi bei einigen der genannten Veranstaltungen erhebliche Zweifel.

Info Geplante verkaufsoffene Sonntage 2020 Innenstadt 5. April (Kunsthandwerker-Festival), 27. September („Lack & Chrom“), 6. und 27. Dezember (Weihnachtsmarkt) Hamborn 3. Mai (Maikäferfest), 4. Oktober (Herbsttage) Homberg 14. Juni (Hollandmarkt), 30. August (Brunnenfest) Marxloh 7. Juni (Stadtteilfest), 27. September (Herbstfest) Meiderich 7. Juni (Meidericher Sommerfest), 8. November (Martinsmarkt) Neumühl 24. Mai (Stadtteilgeburtstag), 30. August („Öffnungstag zur Stärkung des Ortsteils“), 20. September (Revierfest), 25. Oktober (Mittelaltermarkt) Rheinhausen 24. Mai („Rheinhausen blüht auf“), 9. August (Stadtfest), 13. Dezember (Adventsmarkt)

Alleine ist die Gewerkschaft mit ihrer Kritik nicht. Auch die evangelische Kirche meldet grundsätzliche Bedenken an. Obgleich er keinen Zweifel daran habe, dass sich die genannten Rahmendaten an der geltenden Rechtsprechung orientierten, wolle er sich doch äußern, schreibt Duisburgs Superintendent Armin Schneider. „Nach biblischer Tradition ist der Sonntag ein freier Tag für alle Menschen, nicht nur für die Mitglieder der Kirchen. Deshalb macht sich die Kirche für den arbeitsfreien Sonntag stark.“ Sicher gebe es notwendige Tätigkeiten, die die Kirche auch schätze. Sonntagsarbeit müsse aber trotzdem die Ausnahme bleiben. „In Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und flexiblerer Arbeitszeiten gewinnt der Sonntag als gemeinsam begangener Tag aller Familienmitglieder an Bedeutung. Diese Möglichkeiten sollten auch den Angestellten im Einzelhandel zugute kommen, die bei einer Öffnung am Sonntag arbeiten müssten.“

Der Duisburger Weihnachtsmarkt ist traditionell Anlass für gleich zwei verkaufsoffene Sonntage. Foto: Christoph Reichwein (crei)