Duisburg: Vereinsideen für mehr Sauberkeit

Duisburg Die besten Vorschläge werden im Herbst mit Preisen honoriert.

Im Rahmen der Sauberkeitskampagne "Mach's rein" startet nun eine große Aktion für Vereine. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg wollen wissen: Was tun Duisburger Vereine, um ihre Stadt sauber zu halten? Verzichten sie auf Einwegbesteck oder Einwegbecher, veranstalten sie Aufräumaktionen? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Eine Jury wertet die eingereichten Beiträge aus. Die besten Ideen werden am 4. Oktober veröffentlicht. Dann sind alle Vereinsfans gefragt: Per Voting können sie dann bis zum 12. Oktober für die beste Idee abstimmen. Die drei Vorschläge mit den meisten Stimmen gewinnen. Zu gewinnen gibt es 1000 Euro für eine Vereinsfeier, neues Equipment im Wert von 500 Euro oder Vereins-T-Shirts im Wert von 250 Euro. Die Aktion findet in Kooperation mit dem Stadtsportbund statt.