Auszeichnung : Ein Danke als schönstes Geschenk

Das Mädchen mit den Zöpfen ist das Logo des Vereins. Foto: Zoltan Leskovar

Buchholz Irmgard und Volker Dudek bräuchten eigentlich keinen Verdienstorden für ihren Einsatz für krebskranke Kinder, bekommen haben sie sie trotzdem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(wib) Eigentlich ist er ja kein Anzugtyp. Aber wenn Volker Dudek (63) am Dienstag, 14. Mai, für sein Engagement für krebskranke Kinder zusammen mit seiner Frau Irmgard (62) den Verdienstorden des Landes NRW bekommt, macht der Buchholzer gerne eine Ausnahme. „Das ist eine ganz große Ehre. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet“, sagt der Vorsitzende des 2006 gegründeten Vereins „Gänseblümchen NRW“.

Die Idee dazu hatte seine Gattin durch ihre Mitarbeit in einer Essener Elterninitiative. „Dadurch wollten wir etwas Eigenes organisieren“, erklärt Volker Dudek. Seit nunmehr 13 Jahren sorgt das Duisburger Ehepaar dafür, dass krebskranke Kinder, aber auch Eltern, Geschwister, Oma und Opa eine Auszeit vom Alltag bekommen, Freude und Spaß erleben können. Aktuell sind es sieben Familien, die in der Regel über das Klinikum in Duisburg Kontakt zum Verein aufnehmen.

Info

In diesem Jahr ging’s bereits zum Shoppen ins Müheimer Rhein-Ruhr-Zentrum. „Da durften sich die Kinder für einen Betrag X aussuchen, was sie wollten“, so Dudek und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu. „Wenn es bei einem Jungen also unbedingt pinkfarbene Hausschuhe sein sollten, dann war das so...“

Vom 7. bis 11. Juni ermöglicht der Verein einen Kurzurlaub auf Schloss Dankern. „Rutschen, klettern, spielen, grillen, zusammensein – das machen wir fast jedes Jahr“, so der 63-Jährige, der im Laufe der Jahre rund 35 Kinder betreut hat. „Zwei davon sind verstorben. Das sind die besonders schweren Momente unserer Arbeit“, sagt Dudek, um den Fokus schnell wieder auf ein besonderes Event in diesem Herbst zu richten. Dann geht es im Oktober mit 30 Personen für fünf Tage ins Euro-Disneyland nach Paris. „Das hatte sich ein Mädchen so sehr gewünscht“, erzählt Dudek. „Das wird die größte Aktion, die wir bisher gemacht haben.“

Neben solchen Gruppenausflügen hilft der Verein auch ganz individuell – übernimmt zum Beispiel die Kosten für eine Prothese oder für ein Laptop, das zur gesellschaftlichen Teilhabe gebraucht wird.