Verdacht auf mehrere Kriegsbomben in Duisburg : Evangelisches Krankenhaus wird am Donnerstag evakuiert

Duisburg Drei alte Kriegsbomben werden rund um das Evangelische Krankenhaus im Duisburger Norden vermutet. Am Donnerstag soll der Verdacht überprüft werden. Rund 200 Patienten werden dafür evakuiert, im schlimmsten Fall sind hunderte Anwohner betroffen.

Dem Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord (EKN) steht ein organisatorisches Großereignis bevor: Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wird am Donnerstag mögliche Bombenverdachtspunkte auf der Warbruckstraße prüfen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Rund 200 Patienten müssen deshalb schon am Morgen aus der Klinik evakuiert werden. Auch etwa 120 Bewohner aus dem Wohnstift Walter Cordes (WWC) müssen das Gebäude für mehrere Stunden verlassen.

Das Bürger- und Ordnungsamt informiert die von Sicherheitsmaßnahmen betroffenen Anwohner im Umkreis von 1000 Meter um die Verdachtspunkte an der Sportanlage Warbruckstraße am Montag und Dienstag durch Hinweiszettel. Maximal könnten bis zu 1200 Anwohner evakuiert werden.

Das EKN kann am Donnerstag von Besuchern nicht angefahren werden. Das Krankenhaus weist darauf hin, dass auch das Herzzentrum in Meiderich und das Bethesda Krankenhaus in Hochfeld am Donnerstag keine Besuchsmöglichkeiten bieten können, da diese Krankenhäuser in die Maßnahmen organisatorisch eingebunden sind.