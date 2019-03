Umweltschutz in Homberg: Venator: Keine Neuaufnahme des Deponiebetriebs

Umweltschutz in Homberg

Homberg Das Unternehmen reagiert mit einer Stellungnahme auf die aktuellen Befürchtungen der Umweltverbände.

Für Protest auch im Duisburger Westen sorgt der neue Regionalplan Ruhr. Er gibt vor, wie sich das Gebiet des Regionalverbandes (RVR) in den kommenden 15 bis 20 Jahren entwickeln soll, wo Wohnen, Gewerbe, Freizeit und Erholung langfristig Platz finden. Die Einwände gegen das Mammutwerk werden gerade ausgewertet. Im Vorfeld waren auch Befürchtungen der Umweltverbände laut geworden, die stillgelegte Sachtleben-Deponie am Essenberger Bruch könnte künftig wieder in Betrieb genommen werden.