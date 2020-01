Tierschutzorganisation : Peta zeichnet Uni-Mensa als veganerfreundlich aus

Duisburg Die Tierschutzorganisation Peta hat die Mesen der Uni Duisburg-Essen mit drei Sternen für ihr veganes Angebot ausgezeichnet. Sie lobt dabei sowohl die Tagesgerichte als auch die Aufklärungsarbeit.

Die Tierschutzorganisation Peta hat die Mensen der Uni Duisburg-Essen als besonders veganerfreundlich ausgezeichnet. Die Tierschützer gaben der Einrichtung drei von drei möglichen Sternen. Die Hauptmensen in beiden Städten führen das gleiche Angebot und bieten täglich mindestens ein veganes Gericht an, wie Riesenrösti mit Soja-Streifen in Pilzrahmsauce oder gelbe Paprikaschote mit Couscous gefüllt. Durch Mensastammtische und Ernährungsseminare sorgt das Studentenwerk darüber hinaus für Aufklärung bezüglich rein pflanzlicher Ernährung.