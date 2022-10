Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf : Ungeimpfte Mitarbeiterin darf weiter in Duisburger Klinik arbeiten

Duisburg Die Stadt Duisburg sprach einer ungeimpften Mitarbeiterin einer Klinik ein Tätigkeitsverbot aus. Die Frau zog daraufhin vor das Verwaltungsgericht – und gewann. Ausschlaggebend war, dass sie in der Verwaltung keinen Kontakt zu Patienten hat und auch im Homeoffice arbeiten kann.

Seit rund einem halben Jahr gilt in Deutschland eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus. In Duisburg hat die Stadt nun erste Verstöße geahndet – und dabei einen Rechtsstreit verloren. Eine ungeimpfte Mitarbeiterin einer Klinik klagte, nachdem die Stadt ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen hatte. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entschied jedoch in einem Eilverfahren, dass die Entscheidung nicht rechtens ist (Az. 24 L 1818/22).