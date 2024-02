Urteil am Verwaltungsgericht Privatautos dürfen von Carsharing-Parkplätzen abgeschleppt werden

Ein fälschlich auf einem Carsharing-Parkplatz abgestelltes Privatauto darf vom Ordnungsamt abgeschleppt werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entschieden, eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch verschickt. Damit wies das Gericht die Klage einer Fahrerin ab, die ihr Auto in Duisburg auf einem ausgeschilderten Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt hatte.