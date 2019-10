4.000 Euro Geldstrafe : Fußballverband verurteilt Duisburger Verein nach Schlägerei

Duisburg Der Duisburger Verein FC Hagenshof muss mehrere tausend Euro Strafe zahlen. Spieler hatten im September einen Flüchtling aus Guinea nach einer Partie ins Krankenhaus geprügelt.

Nach der schweren Auseinandersetzung beim Kreisligaspiel in Duisburg zwischen dem FC Hagenshof und Viktoria Wehofen am 22. September hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) die Heimmannschaft zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Richter der Verbandsspruchkammer sahen es als erwiesen an, dass der Verein die Schuld an der Prügelei trägt, bei dem ein Wehofener Spieler, ein Flüchtling aus Guinea, einen Kieferbruch erlitten hatte und im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden musste.