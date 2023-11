Nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts Wasserstoffprojekt bei Thyssenkrupp in Duisburg soll trotzdem gefördert werden

Die IG Metall will ihrer Forderung nach einer Subventionierung des Strompreises für Teile der Industrie mit einem bundesweiten Aktionstag am 24. November unter dem Motto „Brückenstrompreis jetzt“ Nachdruck verleihen. Die Bundesregierung habe das Problem zwar grundsätzlich erkannt – und ein Maßnahmenpaket angekündigt. Doch das Paket reiche längst nicht aus, um die Zukunft der betroffenen Betriebe zu sichern, heißt es in einem Aufruf zu dem dezentralen Aktionstag, an dem unter anderem Kundgebungen in Berlin, Duisburg und Salzgitter geplant seien.