Wo die Bewohner unserer Stadt Urlaub machen : Vor allem Mallorca lockt Duisburger an

INFO

Tendenziell ist der Urlaub am Ende der Sommerferien etwas günstiger, gerade wenn man am 26. oder 27. August zurückkommen würde, so die Reiseveranstalter. Preisunterschiede würden aber nicht nur mit dem Zeitraum, sondern auch mit der Ortswahl zusammenhängen. Würde man beispielsweise statt von Düsseldorf von Leipzig oder Berlin aus fliegen, könne man circa 100 Euro sparen, da die Ferien dort am 27. August bereits vorbei seien. Oftmals sind Zugtickets im Reisepreis erhalten, so dass man hier gut sparen könne.