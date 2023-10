Urlaub in Duisburg „Ruhrort ist für mich das St. Pauli des Ruhrgebiets“

„Gekommen bin ich wegen Schimmi“, stellt Christian Böß gleich zu Beginn des Gesprächs klar. 2013 war das, vor mittlerweile zehn Jahren. Mit seiner damaligen Freundin fuhr er nach Duisburg, um an einer Schimanski-Tour durch Ruhrort teilzunehmen. „Ich bin großer Fan der alten „Tatort“-Folgen mit Götz George und Eberhard Feik.“ Insofern seien die unterschiedlichen Touren zu Fuß, per Fahrrad und per Boot zu den Drehorten sein Hauptantrieb gewesen, Duisburg zu besuchen.