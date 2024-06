Einsatz für die Umwelt Weltweites Vorbild – So soll Ruhrort klimaneutral werden

Erste Überlegungen für das Projekt entstanden 2021 zwischen den Unternehmen Haniel, das in Ruhrort ansässig ist und Greenzero, das andere Unternehmen und Kommunen hinsichtlich Klimaneutralität und Nachhaltigkeit berät und unterstützt. Ziel sei es, in Balance mit der Umwelt zu agieren und letztendlich nicht nur die Umweltbilanz des Stadtteils positiv zu verändern, sondern auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger, so Urban Zero.