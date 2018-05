Duisburg: Unwetter überflutet die Innenstadt

Am Sternbuschweg stand das Wasser besonders hoch. Dort war ein Autofahrer zwischenzeitlich in seinem Fahrzeug eingesperrt. Passanten boten ihm Hilfe an. Foto: Christoph Reichwein

Duisburg Die Duisburger Feuerwehr war gestern Nachmittag und am Abend im Dauereinsatz. Ein Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen hat in der Innenstadt für Chaos gesorgt. Viele Straßen waren überflutet, unzählige Keller vollgelaufen.

Ein Gewitter mit heftigen Sturmböen, Hagel und Starkregen hat der Duisburger Feuerwehr gestern Nachmittag und am Abend jede Menge Arbeit beschert. Unzählige Keller waren durch den Regen vollgelaufen, so gut wie alle Straßenunterführungen zwischen der Stadtmitte und dem Süden der Stadt überflutet. Außerdem waren wegen des heftigen Windes einige Bäume umgestürzt.

Laut Polizei steckten im Tunnel der A 59, Am Unkelstein, am Sternbuschweg/Kalkweg und an der Meidericher Straße in Duissern Autos im Wasser fest. Außerdem waren die Wacholderstraße in Wanheimerort und der Platanenhof in Hochfeld überflutet. Darüber hinaus gab es zahlreiche Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Nachdem das Wasser abgelaufen war, bildeten durch die Wassermassen herausgehobene Gullydeckel Gefahrenstellen.