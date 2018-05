Unwetter in NRW: Straße und Tunnel überflutet - das sollten Autofahrer tun

Duisburg In NRW haben gewaltige Regenfälle am Dienstag mehrere Unterführungen unter Wasser gesetzt. Einige Autofahrer fuhren trotzdem hindurch und riskierten einen Motorschaden. Ein Techniker erklärt, wann es gefährlich wird.

Die Feuerwehr und der Automobilclub ADAC haben am Dienstag in Duisburg, Aachen und Wuppertal mehrere Autos abschleppen müssen, weil sie während des Unwetters in überfluteten Unterführungen stehen geblieben waren. Hätten die Autofahrer nicht sehen müssen, dass sie mit ihren Pkw nicht durch das Wasser kommen? „Man kann den Autofahrern nicht unbedingt einen Vorwurf machen“, sagt Ramon van der Maat, Sprecher der Polizei in Duisburg. Die gewaltigen Regenmengen seien innerhalb kurzer Zeit gefallen, sie hätten auch Straßen und Unterführungen überflutet, in denen sich das Wasser sonst nicht stauen würde. „Ruckzuck standen die Tunnel unter Wasser.“ Deshalb sei es für Autofahrer schwer gewesen, die Situation richtig einzuschätzen.„Es kann sein, dass Ihr Vordermann noch durchkam, Sie aber nicht.“