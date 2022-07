Unwetter in NRW : Mehr als 600 Einsätze in Duisburg – Boot gekentert

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag in voller Stärke aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Auch in Duisburg hat das Unwetter am Donnerstagabend heftige Schäden angerichtet. Auf der Ruhr ist ein Boot gekentert, in Baerl fielen die Telefone aus. Am Abend verzeichnete die Feuerwehr rund 600 Meldungen.

Das Unwetter, das am Donnerstagabend über weite Teile Nordrhein-Westfalens gezogen ist, hat in Duisburg schwere Schäden hinterlassen. Bis 22 Uhr gingen bei der Feuerwehr rund 600 Meldungen ein. Neben einer Vielzahl umgestürzter Bäume im Stadtgebiet wurden zahlreiche Straßen und Keller überschwemmt. Das teilte die Leitstelle am späten Abend mit.

Auf der Ruhr ist ein Boot durch das heftige Gewitter gekentert. Die Feuerwehr konnte drei Personen, die an Bord waren, an Land bringen. Personen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen.

Im Stadtteil Baerl war am Abend zeitweise das Telefonnetz ausgefallen. Die Störung konnte allerdings bis 20.40 Uhr behoben werden.

Überwiegend hat das Unwetter den Norden sowie Westen des Duisburger Stadtgebietes getroffen. Die Abarbeitung der Einsätze war auch am Morgen noch nicht abgeschlossen. Mehr als 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW waren im Einsatz.

(atrie)