Unwetterwarnung : Duisburg Kontor sagt Spätschicht ab – Bauernmarkt abgebrochen

Der Bauernmarkt auf der Königstraße. Foto: Eva Goldbach

Duisburg Der Deutsche Wetterdienst meldet am Donnerstag auch schwere Unwetter für Duisburg. Vorsichtshalber hat Duisburg Kontor die Spätschicht in der Innenstadt abgesagt. Auch der Bauernmarkt ist betroffen. Erst am Freitag soll sich die Lage entspannen.

Duisburg Kontor hat die Spätschicht am Donnerstagabend wegen des drohenden Unwetters in NRW abgesagt. Der Veranstalter teilte am Mittag mit, dass man die Veranstaltung absage, um eine Gefährdung für die Menschen auszuschließen. Die Absage beziehe sich nur auf die heutige Veranstaltung, die kommenden Ausgaben der Duisburger Spätschicht seien davon nicht betroffen, heißt es.

Auch der Bauernmarkt in der Duisburger Innenstadt endete bereits um 14 Uhr. „Wir machen uns solche Entscheidungen nie leicht, aber Schutz und Sicherheit der Menschen stehen für uns an oberster Stelle“, sagt Alexander Klomparend, Sprecher von Duisburg Kontor.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Duisburg am Donnerstag schwere Gewitter und heftigen Starkregen. Bis zum Freitag werden in NRW Unwetter erwartet. Der DWD rechnet mit der „überregional heftigste Schwergewitterlage seit Langem.“

(atrie)