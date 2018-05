Duisburg: Unterstützer für Ehrenamtskarte gesucht

Duisburg Landesweit mehr als 4000 Vergünstigungen warten auf die Inhaber.

Mit der Ehrenamtskarte des Landes Nordrhein-Westfalen honoriert die Stadt Duisburg gemeinsam mit der Bürgerstiftung das Engagement für zeitlich überdurchschnittlich geleistete, unentgeltliche Freiwilligenarbeit. Dabei ist es unerheblich, ob sie in einem Verein, bei der Kirche, in einer sozialen und kulturellen Einrichtung, in der Flüchtlingshilfe oder im ganz normalen Alltag geleistet wird. Seit nunmehr vier Jahren ist diese Form der Anerkennung für bürgerschaftlichen Einsatz in unserer Stadt kaum mehr wegzudenken.