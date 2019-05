Duisburger Verband übt Kritik : Unternehmer lehnen Stechuhr ab

An der systematischen Erfassung der Arbeitszeiten kommt Kritik auf.

Vor einigen Tagen urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Arbeitgeber in der Europäischen Union dazu verpflichtet sind, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Nur so lasse sich überprüfen, ob zulässige Arbeitszeiten überschritten würden und die im EU-Recht zugesicherten Arbeitnehmerrechte garantiert seien, so die Richter.