Universität Duisburg-Essen Kulturkampf um Duisburger Turkistik-Dozenten

Wie groß der Einfluss des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Stadt ist, konnten Duisburger erst kürzlich wieder erleben. Nach seiner Wiederwahl feierten 5000 Menschen bis tief in die Nacht mit Autokorsos, Sprechchören und Feuerwerk. Die Folgen dieses Einflusses reichen mittlerweile sogar bis in die Wissenschaft. Das zumindest lässt ein aktueller Fall an der Universität Duisburg-Essen vermuten.