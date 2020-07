Finanzexperte der Universität Duisburg-Essen : Tiefe Bestürzung über den Tod von Ansgar Belke

Duisburg Tiefe Bestürzung herrscht an der Universität Duisburg-Essen (UDE) über den plötzlichen Tod von Professor Dr. Ansgar Belke. Der 55-jährige Finanzexperte und Spitzenforscher verstarb unerwartet am 22. Juli.

„Ansgar Belkes Tod ist ein schwerer Verlust, menschlich wie wissenschaftlich“, sagt Rektor Prof. Ulrich Radtke.Als Finanzexperte und Volkswirt war Ansgar Belke international hoch angesehen. Er gehörte zu den forschungsstärksten Wissenschaftlern seines Fachs. Seine Expertise war in der EU und in Fachkreisen ebenso gefragt wie in den Medien. Ansgar Belke publizierte und lehrte unter anderem zur Geld- und Währungspolitik sowie zu den internationalen Finanzmärkten.