Studie zu 40 Universitäten : Warum das Mensa-Essen in Duisburg teurer geworden ist

Studierende in der Mittagspause. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Duisburg/Essen Eine Studie hat ergeben, dass an der Universität Duisburg-Essen die Mahlzeiten für Studierende besonders deutlich teurer geworden sind. Was das Studierendenwerk dazu sagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Inflation macht auch vor den Universitätsmensen nicht halt. Wie der Krankenversicherer Ottonova ermittelt hat, sind die Essenspreise an den 40 größten deutschen Universitäten seit Juli um im Schnitt vier Prozent gestiegen. Besonders betroffen sind demnach Studierende der Universität Duisburg-Essen. Dort wurde das Angebot in Duisburg um durchschnittlich 27,3 Prozent, in Essen um 16,5 Prozent teurer.

„Die Preisanpassungen geben lediglich die Verteuerung des Wareneinsatzes und der Energiekosten weiter und wurden auf Grundlage des Preisniveaus vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs kalkuliert“, teilt das Studierendenwerk Duisburg-Essen dazu auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zum Sommersemester 2022 seien die Preise nach acht Jahren erstmals wieder umfassend angehoben worden.

Demnach sind die Preise für die Standardessen in der Mensa teils gleichgeblieben und teils um bis zu 25 Cent (für Gäste) erhöht worden. In den Cafeterien seien warme Speisen und Salatteller „in Ausnahmefällen“ bis zu 60 Cent teurer geworden. Da diese Erhöhung jedoch bereits zum Sommersemester erfolgt ist, lässt sich diese nicht direkt mit den in der Studie ermittelten Preissteigerungen der vergangenen Wochen in Verbindung bringen.

Eine Sprecherin des Studierendenwerks betonte zudem auf Anfrage, dass die Preisgestaltung in Duisburg und Essen identisch sei. Dass die Preise in Duisburg deutlicher angestiegen seien, könne daher nur an einem unterschiedlichen Speisenangebot je nach Standort in der untersuchten Zeit und nicht an einem generell anderen System legen.

„Die aktuell hohe Auslastung unserer Einrichtungen und die Befragung, die wir 2022 unter Gästen unserer Einrichtungen durchgeführt haben, unterstreicht die Zufriedenheit mit unserem Speisenangebot und dem Preis-Leistungs-Verhältnis“, teilt das Studierendenwerk mit. „Wir bewerten das Preisniveau daher als angemessen.“

Auch wenn die Essenspreise für Duisburger Studenten vergleichsweise deutlich gestiegen sind, im bundesdeutschen Durchschnitt stehen sie immer noch ganz gut da. Ein durchschnittliches Mensaessen kostete dort auch in den vergangenen Wochen meist weniger als 2,50 Euro, zuletzt 2,45 Euro. 20 Cent günstiger als der Schnitt aller 40 untersuchten Universitäten.

(mlat)