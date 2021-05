Weltspiele der Studenten : Duisburg richtet Universade 2025 aus

Duisburg Die Weltspiele der Studenten finden erstmals seit 1989 wieder in Deutschland statt. Damals war Duisburg alleiniger Austragungsort, dieses Mal gibt es mehrere Gastgeber.

Duisburg wurde neben den Städten Bochum, Düsseldorf, Essen und Mülheim an der Ruhr als Austragungsort für die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games ausgewählt. Rund 10.000 Athletinnen und Athleten werden sich im Juli 2025 an zwölf Tagen in 18 Sportarten messen. Die auch als Universade bekannten Stundentenspiele gelten als die weltweit drittgrößte Multisport-Veranstaltung nach Olympia und Paralympics. Ausrichter ist 2025 der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband.