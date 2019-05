Unicef-Gruppe Duisburg : Interessenten für Theateraktion gesucht

Duisburg Am Samstag, 11. Mai, findet in 100 Städten in Deutschland eine besondere und einmalige Unicef-Aktion statt. Auch Duisburg ist mit dabei.

„Bei uns wird es eine Theateraktion in der Innenstadt auf dem Platz vor dem Amtsgericht geben“, sagt Peter Walter, Leiter der Unicef-Gruppe Duisburg. Für die Organisation dieser Veranstaltung sucht die Gruppe 100 aktive Teilnehmer. Schauspielerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Im Vorfeld wird es vor allen Dingen darum gehen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und logistische Fragen zu klären. „Daher benötigen wir auch Menschen, die Lust haben, sich für einen begrenzten Zeitraum mit ihren Fähigkeiten für Unicef einzubringen“, so Walter. Wer gerne etwas Gutes tun möchte, aber keine langfristigen Verpflichtungen eingehen könne, sei hier genau richtig, heißt es aus der Unicef-Gruppe. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und münden in den Aktionstag am kommenden Samstag.

Mit der Aktion möchte Unicef neue Wege beschreiten und Menschen ansprechen, die mit der Organisation bisher wenig oder gar nicht in Berührung waren. Wer neugierig geworden ist, kann direkt Kontakt aufnehmen mit Unicef Deutschland unter www.theaterder10000.de.

Unicef ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UN). Jedes Kind auf der Welt hat das Recht auf eine Kindheit – die Unicef-Gruppe Duisburg hilft ehrenamtlich mit, dass aus diesem Recht Wirklichkeit wird. Sie informiert über die Situation benachteiligter Kinder weltweit und sucht den Dialog mit der Öffentlichkeit – durch Gespräche, Informationsstände, Schulbesuche oder Ausstellungen. Die Engagierten verkaufen die beliebten Unicef-Grußkarten und sammeln mit kreativen Aktionen Spenden – ein wichtiger Beitrag, denn Unicef finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen.

Weitere Informationen gibt es bei der Unicef-Arbeitsgruppe Duisburg, unter der Telefonnummer 0203 57894161, info@duisburg.unicef.de oder www.duisburg.unicef.de

(RP)