Duisburg: Uni: Gute Noten im CHE-Ranking

Duisburg

Gut abgeschnitten: Gleich in mehreren Kategorien erreichten die untersuchten Studienfächer der Universität Duisburg-Essen (UDE) Spitzenwerte im aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). So platzierte sich zum Beispiel das Fach Physik in der Spitzengruppe, wenn es um Abschlüsse in angemessener Zeit, die Unterstützung im Studium oder das Lehrangebot geht. Beste Ergebnisse bekommen auch die Fächer Biologie, Informatik, Mathematik, Medizin und Sport/Lehramt für die Unterstützung am Studienanfang. Die Chemiestudierenden der UDE sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, der Organisation und der Vermittlung der Fachkompetenzen. Das CHE-Hochschulranking ist das umfassendste seiner Art im deutschsprachigen Raum: