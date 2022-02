Uni-Forschung : Wie Sex den Stress bei Nagetieren reduziert

Mithilfe der langen vorstehenden Schneidezähne graben sich Graumullen unterirdische Tunnelsysteme. Foto: UDE/Ulrich Hellinger

Duisburg Seit 28 Jahren werden an der Universität Duisburg-Essen Graumullen gezüchtet. Dabei zeigt sich, dass die Alphatiere, die sich fortpflanzen, doppelt so lange leben wie ihre enthaltsamen Artgenossen.

Es gibt auch Uni-Themen jenseits von Corona: Als Loriot einst in seiner Parodie auf Bernhard Grzimiek seine berühmte Steinlaus kreierte, hat er sich womöglich von der Graumulle inspirieren lassen. Dieses Nagetier hat seinen natürlichen Lebensraum in der afrikanischen Sahara, wo es sich mit seinen langen vorstehenden Schneidezähnen unterirdische Tunnelsysteme gräbt. Mehr als 400 Exemplare dieser in unseren Augen kurios aussehenden, etwa 24 Zentimeter langen Geschöpfe leben mittlerweile an der Uni Duisburg-Essen, wo sie seit 1994 von Mitarbeitern des Fachgebiets Zoologie gezüchtet werden. Mit Erfolg, wie versichert wird: Aus den wenigen Tieren der Anfangszeit entwickelte sich eine so große Gruppe, dass keine Tiere aus freier Wildbahn oder Fremdbeständen mehr benötigt werden.

Graumullen sind in der Forschung beliebt. Besonders in der Alternsforschung, denn sie bekommen fast nie Krebs, sind im hohen Alter meist erstaunlich gesund und im Vergleich zu anderen Nagetieren extrem langlebig. Graumulle zeigen einige Besonderheiten, die sie für die Säugetierforscher interessant machen: Sie haben ein einmaliges Sozialsystem sowie einen ausgeprägten Magnetsinn. An der UDE wird beispielsweise untersucht, wie Magnetfelder mit biologischem Geweben zusammenwirken und ob diese möglicherweise Krankheiten verursachen könnten. Man weiß bislang auch noch nicht, wie Säugetierzellen Magnetitkristalle produzieren. Von solchen Forschungen könnten langfristig, so jedenfalls die Hoffnung, wir Menschen profitieren, beispielsweise Krebs- und Parkinsonpatienten. Untersucht wird auch das Schilddrüsenhormonsystem der Graumulle, weil sie hervorragend natürlicherweise mit Werten leben, die einen Menschen krank machen würden. Versteht man die zugrunde liegenden molekularbiologischen Mechanismen und wie sie sich zum Beispiel auf den Stoffwechsel auswirken, lässt dies auch Rückschlüsse auf menschliche Erkrankungen zu. Graumulle sind auch ein hervorragendes Modell dafür, wie man langsam und gesund altert. Zur Klärung der meisten dieser Fragen genügen einfache Verhaltensversuche.

info Umstrittener Tierversuch Operation Vor vier Jahren kritisierten Tierschützer einen Versuch, bei dem einigen Graumullen unter Betäubung die Augen entfernt wurden, um das Orientierungsvermögen der Nager, die sich natürlicherweise in ihren dauerdunklen Tunnelsystemen bewegen, zu untersuchen. Rechtfertigung Die Uni rechtfertigte den Versuch mit dem Hinweis, dass die OP schmerzfrei durchgeführt wurde und dass die Tiere von Natur aus fast blind seien. Die operierten Tiere hätten keine Verhaltensänderung gezeigt.

Ein viel beachtetes Forschungsergebnis sorgt sogar für etwas pikante Schlagzeilen. Es stellte sich heraus, dass Graumullen, die sich das Recht auf Fortpflanzung erkämpfen, eine doppelt so lange Lebenserwartung haben wie Tiere, die „abstinent“ leben. Nun glauben Uni-Zoologen einige Mechanismen aufgedeckt zu haben, die erklären könnten, weshalb die reproduktiven Tiere einer Graumullen-Familie bis zu 20 Jahre alt werden können, während die nicht-reproduktiven Graumullen im Durchschnitt nur zehn Jahre alt werden. Eine Ursache für die unterschiedlichen Lebenserwartungen liege vermutlich im unterschiedlich hohen Stresslevel. Chronischer Stress im Familienbund führe, so die Erkenntnisse von Prof. Sabine Begall, Yoshiyuki Henning und Philipp Dammann, zu einer verkürzten Lebensdauer. Bei den Alpha-Tieren, die sich vermehren, gebe es Stoffwechselwege und „Anti-Aging-Moleküle“, die zu einer längeren Lebensdauer beitrügen.

Die Wissenschaftler untersuchten auch die Frage, ob „enthaltsame“ Graumullen-Männchen womöglich zeugungsunfähig seien. Studienleiterin Sabine Begall, eine Autorin der entsprechenden Studie, sagt: „Das Ergebnis hat uns überrascht. Obwohl die Hoden der Alpha-Männchen deutlich größer sind als die der nicht-reproduktiven Männchen, gibt es kaum Unterschiede in der Gewebe- und Spermienqualität.“ Das heiße in unwissenschaftlichen Worten: Ein Großteil der Graumulle „könnte“ zwar, lebt aber „bewusst“ sexuell abstinent. Sollte aber einem Graumullen-Männchen in seinem Leben ein Weibchen aus der Nachbarschaft in einem entfernten Gang über den Weg laufen, dann würden sich die beiden paaren und eine eigene Familie gründen.