Uni-Professor verstorben : UDE trauert um Bruno Müller-Clostermann

Duisburg Der Hochschullehrer forschte bis 2012 zur Praktischen Informatik mit Schwerpunkt Systemmodellierung.

Nach dem Studium der Mathematik mit Nebenfach Physik an der Universität Heidelberg begann Müller-Clostermann 1976 seine wissenschaftliche Laufbahn an der Fakultät für Informatik der Universität Dortmund, wo er auch 1980 promoviert wurde. Zunächst arbeitete er als Projektleiter, Hochschulassistent und -dozent, erhielt er zum Wintersemester 1992/1993 den Ruf an die Fakultät für Mathematik und Informatik der damaligen Universität GH Essen.

Sein Wirken in der Forschungscommunity hat Müller-Clostermann weit über die Grenzen der UDE hinaus bekannt gemacht. Seine Gabe, abstrakte Informatik anschaulich zu erklären, machte ihn auch bei seinen Studierenden überaus beliebt. 2003 wurde er dafür mit dem Essener Lehrpreis gewürdigt. In seiner langjährigen Rolle als Koordinator für den Studiengang „Angewandte Informatik – Systems Engineering“ und als Studiendekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (2008-2012) sorgte er für ein reibungsloses Studieren. „Er hatte stets ein offenes Ohr für die Belange unserer Studierenden und hat mit unglaublichem Elan auch in schwierigen Situationen dafür gesorgt, dass jeder Studierende sich gut aufgehoben und fair behandelt fühlte“, so Dekan Rathgeb.