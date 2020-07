Uni Duisburg-Essen untersucht Gleichstellung : Kampfarena von Mann und Frau

Duisburg Das mit der Uni verbundene Institut für Arbeit und Qualifikation veröffentlicht – kurz vor der Frauenquoten-Diskussion in der CDU – eine Studie über die Gleichstellung der Geschlechter in der Wissenschaft.

Wie ein Kommentar zu diesen selbstkritischen Befunden angesichts der erfreulichen Zertifizierung als „familiengerecht“ liest sich die aktuelle Studie zur Gleichstellung von Männern und Frauen an der Uni, die das Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ) veröffentlicht hat. Das Fazit lautet: Trotz vieler gleichstellungspolitischer Initiativen können Männer an deutschen Hochschulen nach wie vor leichter Karriere machen. Zwar hat der Frauenanteil in der Wissenschaft kontinuierlich zugenommen, er sinkt aber mit steigender Qualifikation. Weniger als jede vierte Professur in Deutschland ist heute mit einer Frau besetzt. Zudem verdienen sie schlechter als ihre männlichen Kollegen. In der IAQ-Studie wird auch danach gefragt: Was wissen die Betroffenen selbst über Gender- und Gleichstellungsfragen und (wie) setzen sie das als Führungskräfte im beruflichen Alltag um?