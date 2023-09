Ehemalige Bundesministerin Renate Künast übernimmt Gast-Professur an der Universität Duisburg-Essen

Renate Künast (Grüne) wird im kommenden Semester an der Universität Duisburg-Essen unterrichten. Die ehemalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz übernimmt im Wintersemester die Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance. Das hat die Hochschule nun bekannt gegeben. Künast steht für eine außergewöhnliche politische Karriere“, heißt es in der Ankündigung. Ihr Praxiswissen als Bundestagsabgeordnete soll sie im Herbst in einem Seminar an Master-Studierende weitergeben. Auch eine öffentliche Vorlesung wird sie halten. Der Termin soll noch bekannt gegeben werden.