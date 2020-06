Duisburg Ulrich Radtke, Rektor der Universität Duisburg-Essen, spricht im Interview über die Reputation seiner Hochschule, die Digitalisierung im Uni-Alltag sowie die Folgen der Corona-Pandemie.

Was kann die UDE an Imagepflege vorweisen, um die Standorte Duisburg und Essen für Studienanfänger/innen attraktiv zu gestalten?

Radtke Der Übergang von der Schule zur Uni ist nicht immer einfach. Deswegen werden Erstsemester bei uns besonders intensiv unterstützt. Es gibt für alle Fächer ein umfassendes Mentoringsystem, und die persönliche Beratung und gute Betreuung bleibt das ganze Studium über, das ist in jeder Fakultät so. Wir sind eine internationale Uni – über 130 Nationen studieren und arbeiten hier – und fördern den weltweiten Austausch.

Ranking Die Universität Duisburg-Essen gilt in der internationalen Hochschullandschaft als aufstrebende Hochschule. Im Times Higher Education (THE) Young University Ranking der 200 weltbesten Universitäten, die noch keine 50 Jahre alt sind, belegt sie aktuell den 16. Platz.

Radtke Die Krise war und ist für uns alle eine große Herausforderung: Sie verlangt einen sehr hohen Einsatz und Flexibilität, ohne großen Vorlauf immer wieder Lösungen zu finden, die mit der jeweils aktuellen Rechtslage vereinbar sind. Zunächst musste der Uni-Betrieb stark reduziert werden, ohne dass er aber komplett stillstand. Das hieß unter anderem: Gebäude schließen, alle Prüfungen vorerst absagen, weitgehend Homeoffice und andere Regelungen einführen sowie Hilfen für die Beschäftigten und Studierenden finden und natürlich: innerhalb eines Monats ein Online-Semester auf die Beine stellen. Ab Mai konnten wir dann die strikten Beschränkungen behutsam lockern und einen reduzierten Regelbetrieb ermöglichen. Damit durfte auch Laborforschung wieder aufgenommen werden. All das muss man natürlich kommunizieren, das machen wir über eine eigene Corona-Webseite, über Rundmails oder Podcasts. Dennoch bleiben viele Fragen oder es entstehen neue, weil sich die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgrund der epidemiologischen Entwicklung ändern. Verschiedene Task Forces und Arbeitsgruppen sind hierzu in ständigem Austausch.

Radtke An der UDE läuft zurzeit ein hybrides Semester. Das heißt, dass die Lehre überwiegend in digitaler Form und mit E-Learning-Formaten stattfindet, aber auch Präsenzveranstaltungen wie Praktika unter Einhaltung der Regeln möglich sind. Wie uns von allen Seiten rückgemeldet wird, funktioniert das, trotz vereinzelter Anlaufschwierigkeiten, recht gut. Uns war wichtig, dass das Semester für Studierende nicht verloren ist und möglichst wenige Nachteile entstehen. Seit Pfingsten werden nun die ausgefallenen Prüfungen aus dem Wintersemester nachgeholt – in Präsenz, teilweise auch in alternativer Form, zum Beispiel als mündliche Onlineprüfung. Die Lehrenden leisten in diesem Semester Enormes. Sie mussten in Windeseile umplanen und distante Vorlesungen, Seminare und Übungen schaffen. Wir haben eine Hotline für sie eingerichtet, über die sie sich technisch und didaktisch Hilfe holen können. Aber es bleibt ein Kraftakt, der nur durch den großen Einsatz aller Beteiligten möglich ist.