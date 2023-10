Universität Duisburg-Essen Mai Thi Nguyen-Kim wird Mercator-Professorin

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wird Mercator-Professorin an der Universität Duisburg-Essen. „Sie kann komplizierte und wichtige Themen so originell und fundiert kommunizieren, dass ihr Publikum Wissenschaft versteht und als faszinierend erlebt“, erklärte Uni-Rektorin Barbara Albert am Freitag in Essen. Ihre Mercator-Vorlesung werde die promovierte Chemikerin und Autorin am 22. November am Campus Duisburg halten. Dabei soll es um die Bedeutung von Reichweite und Aufmerksamkeit für Wissenschaftsjournalismus gehen.