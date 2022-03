Medienbericht über Korruptionsvorwurf : Geld für gute Noten? - Uni Duisburg Essen kassiert über 40 Abschlüsse

Der Campus der Uni in Duisburg (Archivbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg/Essen Wegen möglicher Korruption bei der Notenvergabe will die Universität Duisburg-Essen laut eines Medienberichts mehr als 40 Absolventen ihre Hochschulabschlüsse aberkennen. Von einer früheren Verwaltungsmitarbeiterin hatte sich die Hochschule bereits 2021 getrennt.

Die Ex-Verwaltungsmitarbeiterin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) soll über mindestens vier Jahre hinweg gegen Geldzahlungen Noten beim Eintragen in das Computersystem angehoben haben. Das berichtet die „WAZ“. So sollen auch eigentlich durchgefallene Kandidaten einen „Bestanden“-Vermerk bekommen haben.