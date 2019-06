Hochschule in Duisburg : Uni rüstet sich fürs neue Semester

Duisburg Rund 42.000 junge Menschen studieren derzeit an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Im anstehenden Wintersemester, das im Oktober beginnt, werden es wohl noch mehr Studenten sein.

Das Sommersemester an der Universität Duisburg-Essen (UDE) nähert sich langsam aber sicher seinem Ende. Der letzte Vorlesungstag ist der 12. Juli. Für viele Abiturienten und Studenten anderer Universitäten läuft nun die heiße Phase an. Die Bewerbungsphase für das Wintersemester endet quasi mit dem Ende der Vorlesungszeit. Bis zum 15. Juli ist eine Bewerbung noch möglich. Genaue Bewerberzahlen für das kommende Wintersemester kann die UDE noch nicht nennen. Doch traditionell schreiben sich laut UDE-Sprecherin Cathrin Becker im Wintersemester mehr Studenten ein als im Sommer.

An der Uni Duisburg-Essen studieren derzeit rund 42.000 Studenten – Tendenz steigend. Beliebt sind Studiengänge aus dem Bereich der Ingenieurswissenschaften (rund 11.300 Studenten). Danach folgen die Geisteswissenschaften (7800) und Wirtschaftswissenschaften (5300). Die kleinste Fakultät ist die der Physik mit nur 885 Studenten. Insgesamt gibt es elf Fakultäten und 247 Studiengänge – davon 127 auf Lehramt. Wer an die Duisburger Universität will, muss sich zumindest um das Thema Wohnen keine Sorgen machen. Die neuen Studenten können darauf bauen, einen Platz in einem der Wohnheime zu bekommen, wie Johanne Peito, Sprecherin des Studierendenwerks der UDE mitteilt. Insgesamt gebe es 19 Studentenwohnheime mit circa 2500 Plätzen in Essen, Duisburg und Mülheim. Im Durchschnitt zahle ein Student knapp 293 Euro für ein Zimmer.