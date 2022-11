Uni Duisburg-Essen Hacker fordern Lösegeld nach Cyber-Angriff – Lehre weiterhin massiv gestört

Nach dem Cyber-Angriff auf die Universität Duisburg-Essen am Wochenende ermittelt nun die Spezialeinheit für Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln in dem Fall. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Staatsanwalt Christoph Hebbecker. Man führe ein Verfahren wegen Computersabotage und Erpressung gegen eine bislang unbekannte Gruppe von Tätern. Im konkreten Fall gebe es noch keine Spur, erfahrungsgemäß steckten aber oft internationale Hackergruppen hinter solchen Angriffen. „Das waren hochprofessionelle Täter“, sagt Hebbecker.