Kritik an entfernten Augen Forscher der Uni Duisburg-Essen für „schlimmsten Tierversuch“ nominiert

Mit dem Negativpreis „Herz aus Stein“ wollen die Tierschützer darauf aufmerksam machen, wie das Leid der Tiere in Deutschland verharmlost wird. Exemplarisch sollen so einige der Versuche öffentlich werden. Neben der Universität Duisburg-Essen sind vier weitere Versuche nominiert. So wurden nach Angaben von Ärzte gegen Tierversuche in Bayreuth Fische mit Elektroschocks betäubt. In Marburg seien Affen durch Durst gezwungen worden, in einem Primatenstuhl zu sitzen, während ihre Gehirnaktivität vermessen wurde. In Münster seien Medikamententests an schwangeren Affen durchgeführt worden. Und in Rostock wurden bei Mäusen Magen-Darm-Erkrankungen.