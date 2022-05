Duisburger Professorin fliegt mit NASA : Mit dem Plüschtier in die Stratosphäre

Das Plüschtier Sofia vor der echten „SOFIA“ in Kalifornien. Es soll Schülern einmal die Astronomie näherbringen. Foto: Universität Duisburg-Essen

Duisburg Didaktik-Professorin Inga Gryl von der Universität Duisburg-Essen nimmt in Kalifornien an zwei NASA-Forschungsflügen in die Stratosphäre teil. Ihr Auftrag: Kindern die Astronomie näherbringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sofia ist blauweiß, hat große Augen, Flügel und einen lachenden Mund. Sie soll Kindern die Welt der Astronomie zeigen. Entwickelt hat das Plüsch-Flugzeug Prof. Inga Gryl von der Universität Duisburg-Essen. Das Besondere: Die Professorin für Didaktik des Sachunterrichts fliegt mit der echten „SOFIA“, einer zu einem Observatorium umgebauten Boeing 747 der NASA und des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), in die Stratosphäre. Dort sammelt sie Bildmaterial und Daten für ihr Unterrichtsmaterial.

Für zwei Forschungsflüge hebt das umgebaute Flugzeug vom Neil Armstrong Flight Research Center der NASA in Palmdale ab. Es sind nicht nur Gryl, weitere Wissenschaftler und vier Lehrkräfte an Bord, sondern auch ein 17 Tonnen schweres Teleskop, das durch eine geöffnete Tür ins Universum schaut.

„Wir kreisen zweimal zehn Stunden über Kalifornien und dem Pazifik. Dabei kann ich die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit beobachten und interviewen, anschließend erstelle ich eigenes Material“, sagte Gryl vor den Flügen, für die sie derzeit in Kalifornien ist. Die Didaktikerin wollte möglichst authentische Daten, Bilder und Videos sammeln, um den Kindern später im Unterricht das Gefühl zu geben, sie wären mit an Bord.

Gryl hat sich für das außergewöhnliche Projekt des DLR beworben und gegen harte Konkurrenz durchgesetzt. „Offenes Unterrichtsmaterial für Astronomie in der Grundschule gibt es bisher weniger und viele Lehrkräfte müssen sich erst das Thema einarbeiten. Dabei ist es der perfekte Türöffner für die MINT-Bildung, denn genau diese Thematik spricht Kinder an.“ Das neue Material soll sowohl Kindern als auch Lehrkräften den Einstieg erleichtern. Lehrkräfte erhalten die Unterlagen kostenlos und zum eigenen Weiterentwickeln.

Worauf sich Gryl bei ihren zwei Flügen konzentrieren will, wusste sie schon: „Ganz einfach: Ich werde fragen, was sich die Kinder fragen: Wie funktioniert das Teleskop? Warum geht das nicht vom Boden aus? Was ist Licht und was überhaupt eine Atmosphäre?“ Die Erklärung im Unterricht übernimmt später Sofia, das kleine Plüsch-Flugzeug.

(RP/mlat)